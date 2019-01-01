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الرجوب يؤكد: دوري كرة القدم سينطلق بموعده في غزة والضفة

السبت 17 أغسطس 2019 04:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرجوب يؤكد: دوري كرة القدم سينطلق بموعده في غزة والضفة


رام الله / سما /

أكد رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم جبريل الرجوب أن الدوري في قطاع غزة، والضفة الغربية سينطلق في موعده المحدد.

وقال الرجوب في كلمته خلال مؤتمر الأندية الفلسطينية في قطاع غزة "الواقع والتحديات" الذي عقد في نادي خدمات الشاطئ غرب مدينة غزة إن الرياضة لن تتوقف بفلسطين في ظل الأزمة المالية الخانقة.

وأوضح أن اتحاد كرة القدم سيعمل في 3 اتجاهات من أجل أن ينطلق الدوري في شقي الوطن بموعده المحدد يوم 31 أغسطس الحالي.

وبيّن أن الاتجاه الأول يتمثل في دعم رئيس السلطة محمود عباس, وحركة "فتح", لأجل توفير احتياجات الفرق بشان انطلاق الدوري.

أما الشق الثاني, فيتعلق بالقطاع الخاص, والعمل على تشجيع أصحاب رؤوس الأموال من أجل الاستثمار في الرياضة الفلسطينية, بينما سيكون الشق الثالث والأخير بتوفير قروض من البنوك الفلسطينية بضمان من السلطة في رام الله أو حركة "فتح".

وأشار إلى أنه في حال توفير المبلغ المالي سيتم تخصيص 50% للأندية الرياضية من إجمالي المنح السابقة، كرعاية الدوري، أو منحة الرئيس.

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