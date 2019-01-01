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لاستمرار النشاط الرياضي.. أمواج تدعم الأندية بـ50 ألف دولار

السبت 17 أغسطس 2019 04:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
لاستمرار النشاط الرياضي.. أمواج تدعم الأندية بـ50 ألف دولار


غزة / سما /

أعلن عبد السلام هنية، عضو المجلس الأعلى للشباب والرياضة ورئيس مؤسسة أمواج الرياضية، عن تقديم أمواج لمبلغ 50 ألف دولار دعمًا للأندية في دوري الدرجة الممتازة والأولى.

وجاء ذلك خلال الأزمة المالية الصعبة التي تمر بها الرياضة الفلسطينية والتي هددت ايقاف وعدم استمرار البطولات المحلية في غزة.

وأكد هنية، أن أمواج ستظل دومًا بجوار الاتحادات والأندية للارتقاء واستمرار الرياضة الفلسطينية وستدعمها بكل السبل المتوفرة والمتاحة.

وثمن هنية محاولات اللواء جبريل الرجوب رئيس اتحاد كرة القدم، بتوفير مبلغ مالي يصل إلى 50% من قيمة المبالغ التي كانت تحصل عليها الأندية في الموسم الماضي.

الجدير ذكره أن أندية الدرجة الممتازة عقدت اجتماع موسع في نادي خدمات الشاطئ للتشاور حول كيفية بدء الدوري في ظل الأزمة المالية.

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