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الرئيس يهنئ نظيره الاندونيسي بيوم إعلان الاستقلال

السبت 17 أغسطس 2019 03:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس يهنئ نظيره الاندونيسي بيوم إعلان الاستقلال


رام الله / سما /

هنأ الرئيس الفلسطيني محمود عباس، رئيس جمهورية اندونيسيا جوكو ويدودو بيوم إعلان الاستقلال.

وقال الرئيس في برقيته: "يسعدنا أن نتقدم لكم باسم دولة فلسطين وشعبها وباسمي شخصيا، ومن خلالكم لحكومة وشعب اندونيسيا الشقيق بأسمى التهاني وأجل التبريكات، لمناسبة احتفالكم بيوم إعلان الاستقلال".

وأكد الرئيس حرصه الدائم على توطيد العلاقات الأخوية القائمة بين بلدينا وشعبينا الشقيقين، وفتح آفاق جديدة أمامها، وتعزيز سبل التعاون والنسيق المشترك بيننا لما فيه خير شعبينا وبلدينا وخدمة قضايا أمتنا، مثمنا المواقف الأخوية الداعمة لحقوق شعبنا من أجل إنهاء الاحتلال لأرضنا ومقدساتنا وإقامة دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

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