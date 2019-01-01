الداخلية بغزة: آلية السفر عبر معبر رفح غداً الاحد

غزة / سما/

أعلنت وزارة الداخلية بقطاع غزة، اليوم السبت، عن آلية السفر عبر معبر رفح البري جنوب قطاع غزة.

وأفادت الداخلية، أنّ السفر للحافلات، المتبقي من الحافلة السادسة + الحافلتان: السابعة، والثامنة من كشف (8/4).

وطالبت بضرورة التزام المسافرين بموعد سفرهم حسب الحافلات المدرجة أسماؤهم فيها، وعدم التأخر عنها، والتواجد غداً الساعة 07:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

كما، طالبت بإحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.

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