  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

عودة: اعتذار باراك غير مقبول ولا نحتاجه لاستبدال نتنياهو

السبت 17 أغسطس 2019 03:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
عودة: اعتذار باراك غير مقبول ولا نحتاجه لاستبدال نتنياهو


القدس المحتلة / سما /

 قال أيمن عودة رئيس القائمة العربية المشتركة، اليوم السبت، إن اعتذار ايهود باراك عن أحداث شفا عمرو عام 2000 غير مقبول، وأن العرب ليسوا بحاجة إلى باراك لاستبدال نتنياهو.

وأضاف في تصريحات نقلتها قناة "مكان الإسرائيلية" الناطقة بالعربية، إن باراك كان سيبدي المسؤولية إذا اعتزل الحياة السياسية وبقي في طيات الماضي.

وتابع "إن 19 عامًا قد مضت منذ أن خان باراك أصوات مئات الالاف من الناخبين العرب الذين صوتوا له في الانتخابات المباشرة ضد نتنياهو، وأنهم تعلموا من هذه الخيانة درسًا وهو أن مناهضة نتنياهو لا تبرر كل شيئ وأن هناك أشياء أهم منها".

وجاءت أقوال رئيس القائمة المشتركة تعقيبًا على تصريح أدلى به باراك عبر تويتر هاجم فيه العنف الذي استخدمته الشرطة ضد المتظاهرين المحتجين ضد المستشار القانوني للحكومة افيحاي مندلبليت الليلة الماضية في بيتاح تكفا حيث تم اعتقال عدد منهم.

وقال باراك " إن بيتاح تيكفا هي ليست أم الحيران وأنه من حق المواطنين التظاهر والاحتجاج".

ورد عودة "من حق المواطنين في أم الحيران التظاهر والاحتجاج دون التعرض للعنف الشرطي".

الأكثر قراءة اليوم

طائرات الاحتلال تقصف عدة مواقع في قطاع غزة

بالصور والفيديو.. استشهاد الاسير المحرر علاء الهريمي منفذ عملية دهس غوش عتصيون

الاعلام العبري يتحدث عن اعتراض القبة الحديدية لصواريخ اطلقت من غزة باتجاه سديروت

نصرالله للاسرائيليين: إن دخلتم أرضنا سيرى العالم تدمير دباباتكم وألويتكم في بث مباشر!

يديعوت تكشف تفاصيل عن المستوطن المصاب بعملية الدهس

وزير خارجية غرينلاند ردا على ترامب: لسنا للبيع..وساسة دنماركيون يصفونه بـ"المجنون"

محلل: غرفة عمليات مشتركة بين إسرائيل ودول عربية في الحرب القادمة

الأخبار الرئيسية

ملحم: الأزمة المالية تراوح مكانها والحكومة ملتزمة بتوفير ما تستطيع للموظفين

وزارة التنمية تكشف عن موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية في الضفة وغزة

نتنياهو يحدد شخصا وريثا له لقيادة إسرائيل .. فمن هو ؟

سنوار

تقديرات أمنيّة إسرائيليّة : التهدئة التي تم التوصّل إليها مع حماس "غير قابلة للكسر"

80515

محلل: غرفة عمليات مشتركة بين إسرائيل ودول عربية في الحرب القادمة