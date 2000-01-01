عودة: اعتذار باراك غير مقبول ولا نحتاجه لاستبدال نتنياهو

القدس المحتلة / سما /

قال أيمن عودة رئيس القائمة العربية المشتركة، اليوم السبت، إن اعتذار ايهود باراك عن أحداث شفا عمرو عام 2000 غير مقبول، وأن العرب ليسوا بحاجة إلى باراك لاستبدال نتنياهو.

وأضاف في تصريحات نقلتها قناة "مكان الإسرائيلية" الناطقة بالعربية، إن باراك كان سيبدي المسؤولية إذا اعتزل الحياة السياسية وبقي في طيات الماضي.

وتابع "إن 19 عامًا قد مضت منذ أن خان باراك أصوات مئات الالاف من الناخبين العرب الذين صوتوا له في الانتخابات المباشرة ضد نتنياهو، وأنهم تعلموا من هذه الخيانة درسًا وهو أن مناهضة نتنياهو لا تبرر كل شيئ وأن هناك أشياء أهم منها".

وجاءت أقوال رئيس القائمة المشتركة تعقيبًا على تصريح أدلى به باراك عبر تويتر هاجم فيه العنف الذي استخدمته الشرطة ضد المتظاهرين المحتجين ضد المستشار القانوني للحكومة افيحاي مندلبليت الليلة الماضية في بيتاح تكفا حيث تم اعتقال عدد منهم.

وقال باراك " إن بيتاح تيكفا هي ليست أم الحيران وأنه من حق المواطنين التظاهر والاحتجاج".

ورد عودة "من حق المواطنين في أم الحيران التظاهر والاحتجاج دون التعرض للعنف الشرطي".