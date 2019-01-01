الفقير والمقهور لا يحرر وطن ولا ينتصر لثورة ،،، مصطفى ابراهيم

ثلاث حروب على غزة و١٣ سنة حصار وانقسام و٢٥ سنة من فشل المفاوضات ولم نعترف بالهزيمة، الاحتلال مستمر وقهر الناس وخوفهم ونطالبهم بالثورة والمقاومة والتصفيق لطفلين لم يحتملا ظلم الاحتلال وقررا التضحية بأنفسهم من اجل فلسطين والاقصى.

كتبت في ضوء حالتنا المستمرة منذ ١٣ سنة تخيلوا عندما يتسلل احساس للفرد منا ان الغالبية العظمى من المسؤولين الفلسطينيين خانوا الناس وثقتهم بهم، ولم يبقى لهم أي أمل أو حتى أحلام بتحقيقها بوجودهم. فردت علي صديقة: لقد تسلل وتربع وهذه هي الحقيقه ودونها وهم وغباء.

الرئيس محمود عباس اجتمع مع نوا روثمان حفيدة رئيس الوزراء الاسرائيلي الأسبق اسحاق رابين، الرئيس عباس أخبر حفيدة رابين أن نتنياهو رفض لقاؤه عدة مرات، وخاصة في موسكو، واعرب عن أمله في أن تعود الحكومة الاسرائيلية التي ستتشكل بعد الانتخابات للمفاوضات. وعلى رأي صديق وهل لدى الرئيس حيل كي يفاوض نتنياهو، وكما ان الحضن والصورة استفزت مشاعر وغضب الفلسطينيين ايضا لم يسمعه نتنياهو ومرت الصورة كدعاية انتخابية لإيهود باراك.

الرئيس عباس: نتنياهو عارض إقامة حكومة وحدة فلسطينية مع حركة حماس، وعارض المصالحة الداخلية الفلسطينية، مباشرة بعد ذلك وافق على إدخال الملايين لحركة حماس. يبدو ان نتنياهو يضع لنا جدول اعمالنا وان سيادته كان موافق نتنياهو في معارضته لتشكيل حكومة وحدة وطنية، وغضبه كان موافقة نتنياهو على ادخال الملايين لغزة.

في فلسطين انشغل الناس قبل العيد في قضية الحاج أنس واستهجنوا فعلته ليس لانه مواطن عادي، انما لان والده قيادي في حماس وكان المفترض ان يمنع ابنه او يتعفف عن مزاحمة من هم احق منه في اداء فريضة الحج.

كما انشغل الناس بانتشار صورة قائد يساري بجوار محمود الهباش اثناء تأديتهم فريضة الحج، وطرح الأسئلة المشروعة هل حج من حر ماله، أم هي مكرمة من الرئيس؟ والسؤال شو جاب المغربي على الشامي .

صديقي قال لي يغضب هل كان مطلوب من الناس ان يستمعوا للسيد يحيى السنوار، وقيادة حماس التي بادرت بزيارات في العيد لدوواين العائلات الكبيرة، وكان من المفترض ان يسمعوا من الناس همومهم وما يعانوه من شظف العيش وضيق الحال .

وهل كان على السيد السنوار ان يكرر شعاراته بالعودة والتحرير وضرب تل ابيب بمئات الصواريخ، واجتماع قيادة القسام وسرايا القدس المطول والعلاقة الوطيدة بينهما، وغالبية الناس لم تدخل فرحة العيد بيوتهم.

قدر لي اكثر من مرة ان اطلع على محاضر اجتماعات اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، واتمنى ان تعمم على جميع الفلسطينيبن ليعلموا ان الاجتماعات صورية ولا يستطع اعضاء اللجنة التعبير عن ارائهم باستثناء شخص او اثنين.

وفي الحديث عن الاجتماعات واللجنة المكلفة بوضع آليات تنفيذ قرار وقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل.

‫وبالمناسبة هم اعضاء ما تسمى القيادة الفلسطينية الذين سيتخذوا القرار، طيب لمن سيرفعوا القرار، اذا هم القيادة وهم اللجنة؟ مع العلم ان مسؤول في اللجنة قال أنها لم تتخذ اي قرار في أول اجتماع رسمي، وسوف تستمر اجتماعات اللجنة لترفع توصياتها واقتراحاتها لعرضها على القيادة الفلسطينية في أقرب وقت ممكن‬.

غياب للمعلومات وننتظر تسريب من صحافي او وسيلة اعلام اسرائيلية!

تنفس الفلسطينيون الصعداء بقرار النائبة في الكونغرس الأمريكي، رشيدة طليب التراجع عن زيارة الضفة الغربية، رفضاً للشروط الإسرائيلية القمعية. حتى ان جدتها التي عبرت عن حزنها لعدم السماح لها بالزيارة إلا انها ايدت موقفها بإلغاء الزّيارة احتجاجا على الشروط الإسرائيلية.

لسان حال الفلسطينيين يقول قوضت انتصار نتنياهو وانتصرت لقيم العدالة والحق وكشفت وجه نتنياهو الحقيقي، وانه لا يجب تغليب الانساني والخاص على السياسي.

ننتظر يوم ينتصر المظلومين لأنفسهم، ويتوقف طبالي السلاطين والمنافقين الذين يتغنوا ويدافعوا عن المفسدين والفاسدين وعن إنجازات القيادات الفلسطينية وبطولاتهم الوهمية في الوقوف في وجه ترامب والاحتلال وافشال المؤمرات لتصفية القضية وانجازات المقاومة والتحرير.

على القيادة ان تدرك ان فلسطين محتلة، وان السلطة هي سلطة حكم ذاتي محدود، وتعود لجذورها ان منظمة التحرير حركة تحرر وطني وإعادة ترتيب أوضاعها على أسس وطنية وتمثل الكل الفلسطيني.