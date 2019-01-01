كلمة هامة للرئيس أمام الامم المتحدة الشهر المقبل

رام الله / سما /

قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صالح رافت إن الرئيس محمود عباس سيترأس سلسلة من الاجتماعات للجنة، اضافة الى بحث امكانية دعوة المجلس المركزي للانعقاد، قبيل توجه الرئيس الى نيويورك الشهر القادم والقائه كلمة امام الجمعية العامة للامم المتحدة.

واشار رافت في تصريحات لإذاعة صوت فلسطين الى ان الاجتماع التشاوري الذي عقدته اللجنة التنفيذية الخميس الماضي تركز على مجابهة الاجراءات التي يقوم بها الاحتلال في مدنية القدس من اعدامات واعتقالات وعمليات هدم للمنازل والمنشآت والاقتحامات اليومية للاقصى برفقة المستوطنين.

واوضح ان هذه الاعتداءات والممارسات التي تقوم بها حكومة الاحتلال يجري متابعتها مع الدول الشقيقة والصديقة من اجل ممارسة الضغوط على اسرائيل لوقفها وتنفيذ قرارات الامم المتحدة ومجلس الامن والاتفاقيات والمواثيق الدولية.