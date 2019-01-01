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اختطاف رجل اعمال أردني ونجله في جنوب إفريقيا.. وعمان تعلق

السبت 17 أغسطس 2019 12:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
اختطاف رجل اعمال أردني ونجله في جنوب إفريقيا.. وعمان تعلق


وكالات

تعرض رجل أعمال أردني ونجله في جنوب أفريقيا، إلى عملية اختطاف، على يد مجهولين طالبوا بفدية مالية للإفراج عنهما.

وأعلنت وزارة الخارجية الأردنية، السبت، اختطاف اثنين من مواطنيها في جنوب إفريقيا، مقابل فدية مالية لإطلاق سراحهما.

وقالت الخارجية في بيان، إنها "تتابع منذ ساعات الصباح أنباء عن اختطاف مواطنين اثنين أردنيين في جنوب إفريقيا".

وأوضح متحدث الخارجية سفيان القضاة، في ذات البيان، أن مركز العمليات وسفارة عمان لدى بريتوريا، يتابعان الحادث عن كثب مع السلطات المحلية هناك.

ولفت إلى أن المعلومات الأولية، تشير إلى أن المخطوفين، أب وابنه، وأنهما من رجال الأعمال هناك.

وبيّن القضاة أن "الخاطفين طالبوا بفدية مالية مقابل إطلاق سراحهما"، دون ذكر تفاصيل عن هوية الخاطفين.

وأكد أن سفارة بلاده طلبت من وزارة الخارجية في جنوب إفريقيا "العمل فوراً ومن خلال الأجهزة المختصة هناك؛ للبحث عن المخطوفين الأردنيين وتحريرهما بأسرع وقت ممكن".

وختم القضاة بيانه بأن "الوزارة شكلت خلية أزمة للتعامل مع هذا الحادث على مدار الساعة، إلى أن يتم إطلاق سراح المخطوفين الأردنيين".

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