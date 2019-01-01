شاهد .. أوغلو يتجول في الخرطوم بحرية ويوزع الهدايا على المارّة

وكالات

شوهد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو وهو يتجول أمس الجمعة في شوارع الخرطوم، ويخاطب المارّة ويتعرف على معالم مدينتهم، وذلك عشية التوقيع على "وثيقة الإعلان الدستوري".

وخلال جولته، تبادل تشاووش أوغلو أطراف الحديث مع مجموعة من المواطنين، مقدّما لبائعات الشاي هدايا عبارة عن حافظات للمياه وشاي وقهوة تركية وأعربت السيدات عن شكرهن للوزير ولتركيا.

وفي وقت سابق الجمعة، وصل وزير الخارجية التركي إلى الخرطوم لحضور مراسم التوقيع النهائي على "وثيقة الإعلان الدستوري" بين "المجلس العسكري" و"قوى الحرية والتغيير" اليوم السبت 18 أغسطس.

وفي 4 أغسطس الجاري، وقع "المجلس العسكري" و"قوى الحرية والتغيير" بالأحرف الأولى وثيقة "الإعلان الدستوري" بوساطة من الاتحاد الإفريقي، واتفق الطرفان على جدول زمني لمرحلة انتقالية من 39 شهرا يتقاسمان خلالها السلطة وتنتهي بانتخابات حرة.