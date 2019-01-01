يوسف ينصح اخوان تونس : ابتعدوا عن الرئاسة والعالم غير جاهز لحكم اصحاب اللحى والعمائم

غزة/سما/



وجه القيادي في حركة حماس،د. أحمد يوسف، نصيحة لحزب النهضة التونسي التابع لجماعة الإخوان المسلمين، بشأن الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقال يوسف، عبر (فيسبوك): "أنصح إخواني في حركة النهضة بالابتعاد عن الرئاسة، ودعم شخصية وطنية ليبرالية أخرى، والمنصف المرزوقي شخصية وطنية حرة تستحق المساندة".



وأضاف يوسف، في منشور آخر: "الشيخ عبد الفتاح مورو شخصية دينية منفتحة، وهو جدير بالثقة والاحترام؛ ولكن العالم من حولنا ليس جاهزاً لحكم أصحاب اللحى والعمائم".

يذكر، أن حزب النهضة التونسي، التابع لجماعة الإخوان المسلمين، رشح نائب زعيمها راشد الغنونشي، عبد الفتاح مورو لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة في تونس.



