ابرز عناوين الصحف الفلسطينية والاسرائيلية

رام الله / سما /

ركزت الصحف الإسرائيلية الصادرة، صباح اليوم السبت، في عناوينها الرئيسية، ردود الفعل في الولايات المتحدة الأميركية، حول قرار منع النائبتان في الكونغرس الأميركي رشيدة طليب والهان عمر من دخول إسرائيل، وقرار طليب رفضها الدخول وزيارة جدتها وفقا للشروط الإسرائيلية.

صحيفة هآرتس:

إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل

الجيش الإسرائيلي يقصف أهدافا فلسطينية في غزة

إصابة أكثر من 38 فلسطينيا بجروح خلال المظاهرات أمس الجمعة على السياج الحدودي

ساندرز: إذا كان نتنياهو لا يريد أعضاء الكونجرس الأميركي فلن يأخذ مليارات منا

رشيدة طليب: لن أصل إسرائيل وفقا للشروط التي وضعتها إسرائيل وكلها عكس قناعاتي وما أؤمن به

بعد القرار بتقديم لائحة اتهام ضده.. استقالة الوزير حاييم كاتس من الحكومة

صحيفة معاريف:

إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة باتجاه البلدات الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي يقصف أهدافا فلسطينية في غزة

عمير بيرتس: المال القطري لا يضمن الهدوء المهم هو شكر قوات الأمن الاسرائيلية

يائير نتنياهو يتحدث عن والده بانه ضعيف

استطلاع "معاريف": اليمين 56 مقعدا، ويسار الوسط 54 مقعدا، ليبرمان: 10 مقاعد

باراك: التعينات الأخيرة من قبل نتنياهو عبارة عن فزاعات في الهواء

استطلاع القناة الإخبارية 13: تعادل وتساوي قوة حزب الليكود مع قائمة الأزرق والأبيض بنفس عدد المقاعد

صحيفة إسرائيل اليوم:

القبة الحديدية تعترض على الأقل صاروخا واحد تم اطلاقه اتجاه إسرائيل

تقرير: إصابة العشرات من الفلسطينيين في مظاهرات يوم امس الجمعة على السياج الحدودي

أعلنت عضوة الكونغرس طليب أنها لن تزور إسرائيل: هذا ليس ما تريده جدتي

الجيش الإسرائيلي يقرر منع كشف وجوه جنوده أمام الإعلام خلال أو بعد الأنشطة العسكرية في مواقع الحدود خوفا من ملاحقتهم قضائيا

بسبب تبعية نتنياهو لترمب: إسرائيل تمنع دخول طليب وعمر الى إسرائيل

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تصدر استشهاد الشاب علاء الهريمي برصاص الاحتلال جنوب بيت لحم، عناوين الصحف الفلسطينية (القدس، الأيام، الحياة الجديدة) الصادرة اليوم السبت.

كما ركز الصحف على إلغاء عضو الكونغرس الأميركي رشيدة طليب زيارتها إلى الضفة، رفضا للشروط الإسرائيلية التي وضعت للسماح لها بالزيارة.

وفيما يلي أبرز العناوين:

القدس:

استشهاد شاب وإصابة مستوطنين بعملية دهس جنوب بيت لحم

50 ألف مصل يؤدون صلاة الجمعة في الأقصى وعشرات المواطنين يصلون في واد الحمص

طليب تلغي زيارتها بسبب القيود الاسرائيلية

الخارجية التركية: تصريحات أردان بشأن الأقصى مؤشر عقلية منحرفة

إعادة فتح محيط السفارة الاسرائيلية في واشنطن

الأيام:

إعدام مواطن بالرصاص جنوب بيت لحم بزعم تنفيذه عملية دهس وإصابة مستوطنين اثنين

عشرات الإصابات خلال مواجهات واسعة مع الاحتلال شرق القطاع وفي مناطق بالضفة

الاحتلال يعلن اعتراض صاروخ أطلق من غزة

الاحتلال يبلغ ذوي الطفل أبو رومي باستشهاده على أبواب الأقصى

رشيدة طليب ترفض الشروط الإسرائيلية "الجائرة" للسماح بزيارة جدتها: لن أخضع للقمع والعنصرية

عشرات المقدسيين يؤدون صلاة الجمعة في وادي الحمص

الحياة الجديدة:

استشهاد الشاب علاء الهريمي وإصابة مستوطنين قرب بيت لحم

الرئيس يستقبل المواطن أشرف مبيض برفقة أبنائه ويشيد بصمود العائلة في القدس الشريف

طليب تلغي زيارتها لفلسطين وترفض معاملتها كـ"مجرمة"

فريدمان: إسرائيل دولة قوانين مثل الولايات المتحدة

عشرات الآلاف يصلون الجمعة في "الأقصى" رغم اجراءات الاحتلال

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