حماس: قصف غزة رسالة تصعيد لحرف الأنظار عما يجري من أعمال شجاعة في الضفة

غزة / سما /

قال فوزي برهوم الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية حماس ان قصف واستهداف الاحتلال الإسرائيلي لمواقع المقاومة في غزة رسالة تصعيد وعدوان تهدف إلى حرف الأنظار عما يجري من أعمال شجاعة في الضفة الغربية اربكت حسابات الاحتلال وعمقت ازماته الداخلية.

وحيا برهوم هذه العمليات البطولية في الضفة الغربية، مؤكدا ان المقاومة الباسلة لن تسمح بأن تكون غزة مسرحا لتصدير هذه الأزمات، وجوابها سيبقى منسجما تماما مع إمتداد الحالة النضالية والجهادية للشعب الفلسطيني في الضفة وغزة وفي كل مكان في فلسطين على حد سواء ومع واجبها في الدفاع عن شعبنا وحماية مصالحه.