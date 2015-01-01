يائير نتنياهو عن والده : ضعيف يرتكب الهراء

القدس المحتلة / سما /

وصف يائير نتنياهو، والده رئيس الحكومة الإسرائيليّة، بنيامين نتنياهو، بأنه "ضعيف يرتكب الهراء"، بحسب تحقيق عرضته القناة 12، مساء الجمعة.

ويخوض التحقيق في تأثير يائير، النشيط جدًا على مواقع التواصل الاجتماعي، على قرارات أبيه، مبرزًا دوره في كل ما يتعلّق بـ"هيئة البثّ الإسرائيلية" التي أقيمت في العام 2017، واستبدلت "سلطة البث الإسرائيلية"، وكادت أن تطيح حكومة نتنياهو جرّاء الصراع بينه وبين وزير المالية، موشيه كاحلون.

وكشف التحقيق أنه خلال اجتماعٍ عقده نتنياهو، في العام 2017، مع مستشاريه حول الأزمة مع كاحلون، الذي هدّد بحلّ الحكومة، اقتحم يائير الغرفة وبدأ بالصراخ ضدّ الاتفاق مع كاحلون.

وبحسب القناة، في مرحلة ما، "نزل على أربعته، ليقلّد الحيوانات، وقال لهم ’أنتم ضعفاء، تتملّقون لكاحلون’.

كما كشف التحقيق أن نجم يائير سطع في أثناء انتخابات الكنيست في العام 2015، إذ جمع نتنياهو طاقمه الإعلامي المصغّر الذي قاد فوزه في الانتخابات وقال لهم "فضل الفوز يعود له أولا، ولكن هناك شخصًا قاد كل شيء... إنه يائير".

وبيّن التحقيق أن نتنياهو قرّر نسب شريط الفيديو الذي قال فيه إن العرب يهرولون إلى صناديق الاقتراع في انتخابات 2015 إلى نجله يائير.

ونقل التحقيق عن وزراء وعن مقرّبين من نتنياهو أن يائير يتصّل بأبيه بشكل ثابت خلال اجتماعات الحكومة والمجلس الوزاري السياسي والأمني المصغّر (الكابينيت) طالبًا الحديث إليه، وإن نتنياهو الأب غالبًا ما يقطع الاجتماعات للردّ.

كما ذكرت مصادر مختلفة للقناة أنها سمعت يائير، غير مرّة، يقول لأبيه في وجهه وبغيابه "أنا أحافظ عليك، أن تتخذ قرارات غير صحيحة" أو "هو (عن الأب) شخص ضعيف، يرتكب هراءات".

وكان القناة العاشرة (سابقًا) ذكرت أن يائير هو من يقف خلف "قانون المؤذّن" الذي يهدف إلى إسكات المآذن، بعدما انزعج من أصوات الأذان المنبعثة من جسر الزرقاء، المحاذية لمدينة قيساريّة، الكائنة فيها فيلا نتنياهو.