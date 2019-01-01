محلل: غرفة عمليات مشتركة بين إسرائيل ودول عربية في الحرب القادمة

القدس المحتلة / سما /

توقع المحلل الإسرائيلي "تسفي يحزكئيلي"، تشكيل غرفة عمليات مشتركة بين الدول العربية وإسرائيل، في أي حرب قادمة.

وزعم المحلل الإسرائيلي، أن على شعب إسرائيل أن يعلم بأن جمهورية مصر العربية، والمملكة العربية السعودية ودول الخليج، سيكونون معنا في الحروب القادمة.

ونقلت صحيفة "معاريف العبرية" عن يحزكئيلي قوله: "إسرائيل تحارب إيران ليس فقط في الخليج، بل على جبهات أخرى مثل لبنان والسودان والشرق الأقصى".

وأشار المحلل إلى أنه في حال تسخين الجبهة، وزيادة التوتر بين إيران وإسرائيل، فإن الدول العربية ستكون معنا في غرفة عمليات مشتركة.