وزير خارجية غرينلاند ردا على ترامب: لسنا للبيع..وساسة دنماركيون يصفونه بـ"المجنون"

سما / وكالات/

قال وزير خارجية غرينلاند إن أكبر جزيرة في العالم ليست معروضة للبيع، معلقا على تقارير إعلامية قالت إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ناقش سرا مع مستشاريه فكرة شراء غرينلاند.

وتابع الوزير آني لون باجر يوم الجمعة، في تعليق لـ "رويترز" "نحن منفتحون على التجارة لكننا لسنا للبيع".

ورد سياسيون دنماركيون يغضب وسخرية على عرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شراء جزيرة غرينلاند الدنماركية، ووصل ببعضهم الأمر إلى حد وصفه بـ "المجنون" الذي يستسهل بيع وشراء كل شيء.

وردت ممثلة حزب الشعب الدنماركي سورين إسبيرسن على الرئيس الأمريكي قائلة: "إذا كان صحيحا بأن ترامب يعمل على هذه الفكرة، فهذا دليل قاطع على أنه قد أصبح مجنونا".

وتابعت: "فكرة أن تبيع الدنمارك 50 ألفا من مواطنيها للولايات المتحدة هي فكرة مجنونة تماما".

أما رئيس الوزراء الدنماركي السابق لارس لوك راسموسن فعلق، قائلا: "هذه مزحة يجب أن تكون كذبة أبريل... لكنها ليست بوقتها".

وذهب مايكل أوستروب من حزب اليسار إلى أبعد من ذلك، قائلا: "غرينلاند ليست للبيع! الزمن الذي كان فيه من الممكن شراء الأراضي والناس ذهب من زمن بعيد. وآمل من حكومتنا أن تعلن بالنيابة عن الشعب الدنماركي عن ذلك بوضوح لدى زيارة ترامب للدنمارك".

وقال ممثل الحزب الراديكالي مارتن ليدغورد معلقا على عرض ترامب: "آمل أن تكون هذه مزحة. هذه فكرة رهيبة تهدد بخطر عسكرة غرينلاند واستقلال أقل للجزيرة ناهيك عن أنها خسارة كبيرة للدنمارك".

يأتي ذلك، بعد تقرير نشرته صحفية "وول ستريت جورنال" يشير إلى أن ترامب يريد شراء غرينلاند، أكبر جزيرة في العالم تابعة حاليا للدنمارك.

ونقلت الصحيفة عن "مصادر مطلعة" في البيت الأبيض أن ترامب سأل مستشاريه مرارا عما إذا كان بإمكان الولايات المتحدة شراء غرينلاند، وتابع باهتمام مناقشات حول موارد الجزيرة، وأهميتها الجيوسياسية، بما في ذلك إمكانية توسيع الوجود العسكري الأمريكي في منطقة القطب الشمالي.

ويعيش حوالي 56 ألف شخص في الجزيرة المغطاة بالجليد والتي تقع بين شمال المحيط الأطلسي والمحيط المتجمد الشمالي، وتتبع سياستها الخارجية والأمنية لكوبنهاغن.

وأفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية يوم الجمعة، بأن ترامب مهتم بشراء "غرينلاند"، أكبر جزيرة في العالم.

وأبدى عدد من المستشارين دعمهم للخطوة على اعتبار أنها "مجدية اقتصاديا"، فيما اعتبرها آخرون مجرد فكرة تحظى بإعجاب ترامب.

وأشارت الصحيفة إلى أنه من غير الواضح كيف تتمكن الولايات المتحدة من شراء غرينلاند، التابعة للدانمارك، والتي تتمتع بحكم ذاتي.