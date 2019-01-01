الاعلام العبري يتحدث عن اعتراض القبة الحديدية لصواريخ اطلقت من غزة باتجاه سديروت

غزة / سما /

ذكرت مصادر اعلام عبرية، مساء اليوم الجمعة، أن القبة الحديدة اعتراضت صواريخ اطلقت من قطاع غزة باتجاه مستوطنات الغلاف.

وقالت صحيفة يديعوت احرنوت العبرية، إن القبة الحديدية نفذت محاولات اعتراض صواريخ في غلاف غزة.

وبحسب مصادر عبرية، فإن صفارات الانذار دوت في مستوطنات "سديروت وچاڤيم وإيرز ونيريم واور هنير" نتيجة اطلاق الصواريخ من غزة.

في سياق متصل، قال موقع حدشوت 24 العبري، إن القبة الحديدية اعترضت 3 صواريخ أطلقت من قطاع غزة نحو سديروت.

الى ذلك، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال، إن القبة الحديدية اعترضت صاروخ واحد اطلق من قطاع غزة وتم اسقاطه بواسطة القبة.