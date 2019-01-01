قناة عبرية توضح ماحدث في السفارة الإسرائيلية بواشنطن

واشنطن /سما/

كشفت القناة السابعة العبرية، عن تفاصيل ما حدث، مساء يوم الجمعة، بالسفارة الإسرائيلية في واشنطن.

وذكرت القناة أن "شخص غريب الأطوار أحدث حالة من الهلع في السفارة الإسرائيلية في واشنطن، وتم التعامل معه من قبل الشرطة المحلية، موضحة أن السفارة حاليا مفتوحة.

وكانت قناة كان العبرية، أشارت إلى تخوفات من حدث أمني في السفارة الإسرائيلية في واشنطن، مشيرة إلى أن جهاز الخدمة السرية الأمريكية أغلق الشارع المؤدي إلى السفارة الإسرائيلية وأُمر الموظفين بعدم الوصول إلى المبنى.

وقالت القناة:" ليس واضحا هل هذه مجرد تخوفات حول احتمال هجوم على السفارة، أم هناك حدث بالفعل".