شرطة الاحتلال تعتدي على تظاهرة الشيخ جراح الاسبوعية

القدس المحتلة / سما /

اعتدت الشرطة الإسرائيلية اليوم الجمعة على المشاركين في المظاهرة الأسبوعية في حي الشيخ جراح بمدينة القدس، بمن فيهم عضو الكنسيت عوفر كسيف من كتلة الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، واعتقلت مرافقه، وذلك بحجة رفع العلم الفلسطيني.

وتنظم في الشيخ جراح تظاهرة أسبوعية منذ سنوات، وذلك احتجاجا على أعمال الاستيطان واستيلاء الجمعيات الاستيطانية على عدد من المنازل العربية في حي الشيخ جراح، والتهديدات التي تستهدف منازل أخرى بالاستيلاء عليها، والتي كان آخرها منزل عائلة الصباغ.

ويشارك في التظاهرة التي يقوم بها أهالي حي الشيخ جراح في القدس الشرقية متضامنون اجانب ونشطاء سلام إسرائيليون.

وقال الناشط صالح دياب من لجنة حي الشيخ جراح الذي شارك في التظاهرة، ان عناصر الشرطة اعتدوا على المشاركين، الامر الذي طال عضو الكنيست عوفر كسيف من كتلة الجبهة، لأنه قام برفع العلم الفلسطيني، كما وتم اعتقال مرافقه.

وأضاف ان المشاركين في التظاهرة الاسبوعية يتعرضون لاعتداءات من قبل القوات الإسرائيلية، مشيرا الى انه تم في الأسبوع الماضي الاعتداء عليه واعتقاله على خلفية رفعه للعلم الفلسطيني، وتم تحويله للتحقيق ثم اطلق سراحه بشروط مقيدة وتحذيره بانه في حال رفع العلم مرة أخرى فانه سيدفع غرامة مالية قيمتها 5 الاف شيكل، كما وتم تهديده بالاعتقال الاداري.