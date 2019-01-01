كتائب الشهيد ابو علي مصطفى تدعو لوحدة الصف المقاوم

غزة / سما/

دعت كتائب الشهيد أبو علي مصطفى الجناح العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين لتعزيز وحدة الصف الوطني المقاوم ومزيدا وشمولية في المواجهة بكل الإمكانيات، مؤكدة ان لا خيار أمام الشعب الفلسطيني إلا انتزاع حقه بالقوة ، وان لا أمان للمحتلين وان المقدسات ستبقى محرمة عليهم ولن يستطيعوا تهويدها أو انتزاعها .

وتقدمت الكتائب في بيان لها "بتحية الفخر والاعتزاز بالشهداء الأبطال منفذي عملية الطعن بالقدس ومنفذ عملية الدهس البطولية على مفترق ما تسمى غوش عتصيون".

وأكدت ان "العنفوان الثوري للشباب سيطفئ نار المحتلين"، معتبرة اياه رداً طبيعياً على ما يقترفه الاحتلال الاسرائيلي من جرائم وتهويد للمقدسات.

وأضاف البيان :" إن هذه التضحيات التي يقدمها شبابنا الفلسطيني الثائر تؤكد على أن نهج المقاومة هو الخيار الأنجع في مواجهة العدو وتغوله على شعبنا ومقدساته وقمعه لأهلنا في مدينة القدس ، وأن للقدس رجال ونساء وشباب وأشبال قادرين على حمايتها والدفاع عنها في ظل تخاذل وتخلي الكثيرين".