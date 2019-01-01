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تقدم لاختبارات الانضمام للنخبة بالجيش.. يديعوت تكشف تفاصيل عن المستوطن المصاب بعملية الدهس

الجمعة 16 أغسطس 2019 07:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
تقدم لاختبارات الانضمام للنخبة بالجيش.. يديعوت تكشف تفاصيل عن المستوطن المصاب بعملية الدهس


رام الله / سما /

كشف موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، مساء اليوم الجمعة، أن المستوطن الذي أصيب بجروح بليغة بعد أن دهس مع شقيقته على يد الشهيد علاء الهريمي قرب مستوطنات غوش عتصيون، قد شارك أمس في اختبارات الانضمام لوحدات النخبة في جيش الاحتلال.

وبحسب الموقع، فإن المستوطن، كان في طريقه مع شقيقته لقضاء العطلة في المنطقة الشمالية، مشيرًا إلى أنهما تعرّضا للدهس لدى وجودهما خارج منطقة الحماية المخصصة للمستوطنين.

وشارك عشرات المستوطنين مساء اليوم في تظاهرة احتجاجية في مكان الهجوم، مطالبين بتوفير الحماية لهم.

وأصيب المستوطن المجنّد حديثًا بجروح بليغة أدت لتهشم جمجمته، وإحداث كسر كبير وتلف في الدماغ.

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