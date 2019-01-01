الحية: التنسيق الأمني "عربون" بقاء السلطة ويوجه رسالة للاحتلال مفادها..

غزة / سما/

وجه عضو المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية، اليوم الجمعة، رسالة إلى الاحتلال الإسرائيلي حول الاحداث الجارية بمدينة القدس والمسجد الأقصى.

وقال الحية في تصريحات صحفية:" نقول للاحتلال أنك كلما اقتربت من المسجد الأقصى والقدس، كلما أشعلنا النار من تحت أقدامك".

واضاف: " نحن نعد العدة من اليوم للمشاركة للأسبوع القادم في جمعة القدس التي تأتي تزامنا مع ذكرى إحراق المسجد الأقصى"، موضحا أن "المواجهة والمقاومة أصبحت حالة شعبية عامة وليست منحصرة بالفصائل الفلسطينية".

وأكد الحية أن جمعة الشباب الفلسطيني جاءت اعتزازا بدور الشباب ووفاء لما قدموه، مضيفا أن "شبابنا لم يبخل يوماً بدمه على شعبه وثورته، وهو يعلن اليوم الانتماء للقدس، ويقول للعالم بان محاولات تقسيم الأقصى لن تمر".

وأشار الحية إلى أن " الحالة الوطنية التي ينتفض بها شعبنا على رد طبيعي عل مشاريع تصفية القضية"، موجها التحية لكل يد فلسطينية تضرب المستوطنين وجنود المحتلين.

وتابع الحية:" التنسيق الأمني أصبح "عربون" بقاء السلطة الفلسطينية في رام الله ، ونؤكد أن شعبنا سيتجاوز التنسيق الأمني، داعيا السلطة لأن تكون درعاً للوطن" على حد تعبيره.