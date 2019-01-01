  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الحية: التنسيق الأمني "عربون" بقاء السلطة ويوجه رسالة للاحتلال مفادها..

الجمعة 16 أغسطس 2019 07:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحية: التنسيق الأمني "عربون" بقاء السلطة ويوجه رسالة للاحتلال مفادها..


غزة / سما/

وجه عضو المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية، اليوم الجمعة، رسالة إلى الاحتلال الإسرائيلي حول الاحداث الجارية بمدينة القدس والمسجد الأقصى.

وقال الحية في تصريحات صحفية:" نقول للاحتلال أنك كلما اقتربت من المسجد الأقصى والقدس، كلما أشعلنا النار من تحت أقدامك".

واضاف: " نحن نعد العدة من اليوم للمشاركة للأسبوع القادم في جمعة القدس التي تأتي تزامنا مع ذكرى إحراق المسجد الأقصى"، موضحا أن "المواجهة والمقاومة أصبحت حالة شعبية عامة وليست منحصرة بالفصائل الفلسطينية".

وأكد الحية أن جمعة الشباب الفلسطيني جاءت اعتزازا بدور الشباب ووفاء لما قدموه، مضيفا أن "شبابنا لم يبخل يوماً بدمه على شعبه وثورته، وهو يعلن اليوم الانتماء للقدس، ويقول للعالم بان محاولات تقسيم الأقصى لن تمر".

وأشار الحية إلى أن " الحالة الوطنية التي ينتفض بها شعبنا على رد طبيعي عل مشاريع تصفية القضية"، موجها التحية  لكل يد فلسطينية تضرب المستوطنين وجنود المحتلين.

وتابع الحية:" التنسيق الأمني أصبح "عربون" بقاء السلطة الفلسطينية في رام الله ، ونؤكد أن شعبنا سيتجاوز التنسيق الأمني، داعيا السلطة لأن تكون درعاً للوطن" على حد تعبيره.

الأكثر قراءة اليوم

شاهد: حزب الله ينشر للمرة الأولى مشاهد عملية استهداف البارجة الإسرائيلية

طليب تنشر صورة جدتها بفلسطين وتعلق على قرار نتنياهو منع زيارتها "شاهد

بالصور.. الاحتلال يكشف تفاصيل عملية الطعن بالقدس

كاد يورط إسرائيل .. لهذا السبب : كوخافي يجمّد ترقية ضابط بجيش الاحتلال

نتنياهو يوضح أسباب منع النائبتين في الكونغرس الأمريكي من دخول إسرائيل

بعد عساف .. الفنانة "روان عليان" من غزة تتألق بأول عمل فني لها

تفاصيل "مثيرة" في قصة الرجل الذي أمر شقيق أمير قطر بقتله!

الأخبار الرئيسية

دهس

تقدم لاختبارات الانضمام للنخبة بالجيش.. يديعوت تكشف تفاصيل عن المستوطن المصاب بعملية الدهس

عشرات الاصابات بالرصاص الحي شرق قطاع غزة

الهريمي

بالصور والفيديو.. استشهاد الاسير المحرر علاء الهريمي منفذ عملية دهس غوش عتصيون

513840M

إصابة مستوطنين بعملية دهس قرب "غوش عتصيون" واستشهاد المنفذ

حماس لإسرائيل : إما تخفيف الحصار أو التصعيد