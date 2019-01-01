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الهيئة الوطنية: لا يمكن القبول بما تتعرض له القدس وتطلق شعار الجمعة القادمة

الجمعة 16 أغسطس 2019 06:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
الهيئة الوطنية: لا يمكن القبول بما تتعرض له القدس وتطلق شعار الجمعة القادمة


غزة / سما/

باركت الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار عملية الدهس التي جرت اليوم الجمعة في مستوطنة "غوش عتصيون" في بيت لحم، واعتبرتها ثأراً لشهداء عملية الطعن أمس بالقدس ورداً على هدم البيوت في وادي الحمص.

وأكد الهيئة في بيانها الختامي لفعاليات الجمعة الـ 70 على مسيرات العودة، مؤكدة على ضرورة توسيعها في ساحات العمل الفلسطيني كافة.

وأضافت: لا يمكن القبول بما تتعرض له القدس والمسجد الأقصى من عدوان غاشم، فيما ادانت حالة الصمت العربية والتواطؤ الدولية إزاء ما يجري من عدوان على القدس.

ودعت الهيئة منظمة المؤتمر الإسلامي لتحمل مسئولياتها في دعم صمود أهالي القدس، كما ودعت قيادة السلطة لاتخاذ خطوات على الأرض للتصدي للعدوان الإسرائيلي الشامل على الحقوق الوطنية.

وأعلنت عن اسم الجمعة المقبلة من المسيرات "لبيك يا أقصى" والتي تأتي بالتزامن مع ذكرى حرق المسجد الأقصىن ودعت للمشاركة الواسعة فيها.

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