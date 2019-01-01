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البطش: العلاقة مع الاحتلال الإسرائيلي لا تكون إلا بالمقاومة والسيف

الجمعة 16 أغسطس 2019 06:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
البطش: العلاقة مع الاحتلال الإسرائيلي لا تكون إلا بالمقاومة والسيف


غزة / سما/

أكد رئيس الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار خالد البطش، أن أولى أولويات الهئية تتمثل في حماية خيار المقاومة كأداة ردع وتوازن مع الاحتلال الإسرائيلي لحماية أبناء الشعب وصون الثوابت.

وقال البطش من مخيم العودة شرق غزة، اليوم الجمعة، إن العلاقة مع الاحتلال الإسرائيلي لا تكون إلا بالمقاومة والسيف، موجهاً التحية لأبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس.

وأضاف: أبناء شعبنا يتوحدون اليوم في الميدان ومقاومة الاحتلال سواء هنا في غزة أو في بيت لحم أو القدس.

وتابع أن من قتلوا في القدس أمس هم فتية صغار وأطفال أبرياء كان يمكن للاحتلال ألا يقتلهم وألا يصفيهم جسدياً، ولكن الاحتلال يبعث لنا رسالة أن من يحاول أن يقاوم الاحتلال سيتم قتله.

وشدد على أن مسيرات العودة مستمرة، وتؤكد على خيار المقاومة وكسر الحصار وإسقاط "صفقة القرن".

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