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تعقيبا على عملية الدهس.. حماس: إسرائيل ستدفع ثمن تطاول قادتها على الأقصى

الجمعة 16 أغسطس 2019 06:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
تعقيبا على عملية الدهس.. حماس: إسرائيل ستدفع ثمن تطاول قادتها على الأقصى


غزة / سما/

 أصدرت حركة حماس بيانا، الجمعة، تعقيبا على عملية الدهس جنوب بيت لحم، وجاء في البيان: "إن الشهادة والبطولة التي يرسمها شهداء الضفة والقدس بجهادهم يؤكد للعدو الصهيوني أن خيار المقاومة سيظل حاضرا بالمرصاد لمن يتطاول على حقوق شعبنا ومقدساته، وأبناء شعبنا البطل ومقاوموه الأبطال سيواصلون دربهم بعزم لا يلين، وبطولة لا تنكسر، ولا تعرف مستقرا لها سوى النصر أو الشهادة.

وقالت الحركة، لقد تطاول قادة الاحتلال الأقزام على الأقصى ومقدساتنا المباركة بدعوات استباحته يوم عيد الأضحى، والرد يأتيهم وسيأتيهم من أبناء شعبنا، وأي مساس بمقدساتنا سيكون ثمنه غاليا.

ودعت حماس أبناء الشعب الفلسطيني الحر الأبي إلى احتضان عائلات الشهداء والأسرى منفذي العمليات الجهادية ومساندتها في وجه إجراءات الاحتلال، فشعبنا المرابط فوق أرضه يواجه كل إجرام إسرائيل وتآمر العالم منذ 100 عام، وستبقى المقاومة بأشكالها كافة مشرعة في وجه الاحتلال حتى نيل حقوقنا على كامل ترابنا الوطني.

وتقدمت حماس، بالتهنئة من عائلات الشهداء الأبطال، ونقول لأمهات الشهداء وآبائهم جزاكم الله خيراً على الوفاء لفلسطين، فهذا الوفاء لفلسطين وأرضها ثمار النبل الذي زرعتموه في أبنائكم الأبطال. وإنه لجهاد نصر أو استشهاد

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