الأسرى داخل السجون ينتزعون أول اتصال مع ذويهم عبر "الهواتف العمومية"

غزة / سما /

أكدت شبكة "أنين القيد" المختصة بشئون الأسرى والمحررين، أنّ الحركة الأسيرة داخل سجون الاحتلال انتزعت للمرة الأولى في تاريخها، حقهم باستخدام الهواتف العمومية والتواصل مع ذويهم، للمرة الأولى في تاريخ الحركة الأسيرة، وذلك بعد رضوخ إدارة السجون للمطالب التي سعى لها الأسرى في إضراباتهم الجماعية السابقة.

وقالت "أنين القيد" نقلاً عن مصادر خاصة في سجون الاحتلال مساء الخميس، بالسماح للأسرى الفلسطينيين في معتقل النقب قسم (4) بالتحدّث مع ذويهم عبر الهواتف العمومية التي تم تفعيل استخدامها داخل معتقلات الاحتلال، بمعدل 15 دقيقة لكل أسير يوميًا.

وقررت مصلحة السجون تفعيل الهواتف العمومية داخل قسم (1) في معتقل ريمون يوم الأحد المقبل، يليه تفعيلها داخل معتقل الدامون الخاص بالأسيرات الفلسطينيات، ثم تركيبها و تفعيلها لاحقًا داخل معتقل الرملة الخاص بالأسرى المرضى، بعد أن كانت ترفض السماح لهم سابقًا بالتواصل مع ذويهم.

وذكرت المصادر أن الأسرى في المعتقلات احتجوا على خطوة الإدارة بعدم السماح لأسرى غزة باستخدام الهواتف العمومية، وتم الاتفاق على تواصل جميع الأسرى مع أهاليهم في كافة المناطق الفلسطينية بما فيها أسرى قطاع غزة.

واعتبر، تركيب الهواتف العمومية داخل الأقسام في كافة سجون الاحتلال والسماح للأسرى بالتحدث من خلالها مع ذويهم، إنجازًا تاريخيًا حقّقه الأسرى الفلسطينيون مع جملة من المطالب الأخرى، بعد خوضهم إضرابًا عن الطعام ودخولهم في خطوات تصعيدية، في منتصف ابريل/نيسان الماضي.

وفي بيان للحركة الأسيرة داخل سجون الاحتلال، أكدت، أنّه بعد تركيب وتفعيل أجهزة الهاتف العمومي للأسرى الأشبال قبيل شهر نؤكد أننا قد حققنا خطوة كبيرة في هذا الملف، فقد تمكن الأسرى في قسم 4 داخل سجن النقب من الحديث إلى ذويهم عبر الهواتف العمومية التي تم تركيبها.

إليكم نص البيان كاملاً:

بيان صحفي صادر عن الحركة الوطنية الفلسطينية الأسيرة داخل سجون الاحتلال

"الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد" مع تكبيرات عيد الأضحى المبارك التي ملأت جغرافية وطننا الحبيب، واهتزت منها جدران السجن وقيد السجان، تؤرخ الحركة الأسيرة ليوم تاريخي في نضالاتها بتحقيق انجاز كبير داخل السجون .

فبعد التباطؤ والتلكؤ من قبل السجان في تنفيذ التفاهمات التي اتفِق عليها بعد انتصار معركة الكرامة الثانية ، تمكنت الحركة الأسيرة من إدارة معركة تثبيت وتنفيذ بنود الاتفاق التي حاول السجان التملص منها، والتلاعب في تفاصيلها.

فبعد تركيب وتفعيل أجهزة الهاتف العمومي للأسرى الأشبال قبيل شهر نؤكد أننا قد حققنا خطوة كبيرة في هذا الملف، فقد تمكن الأسرى في قسم 4 داخل سجن النقب من الحديث إلى ذويهم عبر الهواتف العمومية التي تم تركيبها ...

ومازلنا نرقب الخطوة الثانية في طريق تحقيق هذا الانجاز من خلال التزام إدارة السجون بتفعيل الهاتف العمومي في قسم (1) داخل سجن رامون يوم الأحد المقبل، وشعارنا إن عدتم عدنا ..



ونحن نحقق هذا الانجاز نقدم شكرنا وامتناننا إلى أهالي الأسرى وذويهم الصامدين الصابرين وإلى الشعب الفلسطيني كافة، الذي وقف وناصر الأسرى في كل معاركهم ولاسيما معركة الكرامة الثانية .

الحركة الوطنية الفلسطينية الأسيرة داخل سجون الاحتلال

الجمعة : 16 أغسطس ٢٠١٩