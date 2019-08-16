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بالصور والفيديو.. استشهاد الاسير المحرر علاء الهريمي منفذ عملية دهس غوش عتصيون

الجمعة 16 أغسطس 2019 05:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
بالصور والفيديو.. استشهاد الاسير المحرر علاء الهريمي منفذ عملية دهس غوش عتصيون


بيت لحم / سما /

 أكدت وزارة الصحة استشهاد شاب عقب إطلاق جنود الاحتلال النار عليه ظهر اليوم الجمعة، قرب مجمّع "غوش عتصيون" الاستيطاني جنوب بيت لحم، بعد تنفيذه عملية دهس أدت لإصابة إسرائيليين بجروح حرجة ومتوسطة.

ونقلت وسائل إعلام عبرية عن مصادر عسكرية إسرائليية أن منفذ عملية الدهس هو الشاب علاء الهريمي (25 عامًا) من سكان بيت لحم، وهو أسير سابق، اعتقل لمدة عام بين 2014 إلى 2015.

وبحسب تفاصيل العملية، فإن المنفذ لاحظ وجود مستوطنين يقفان خارج نقطة الحراسة والحافلات قرب مستوطنة "اليعازر" المقامة على أراضي المواطنين في بلدة الخضر جنوبي بيت لحم، وسارع نحوهما حتى أصابهما دهسًا بقوة، ما تسبب بإصابة مستوطن (17 عامًا) بجروح حرجة، وشقيقته المستوطنة (19 عامًا) بجروح متوسطة، ونقلا إلى مستشفى هداسا.

وقالت وسائل إعلام عبرية إن الإسرائيليان يدرسان في مدرسة دينية يهودية.

وأطلق عنصران من شرطة الاحتلال تواجدا في المكان، النار على الشاب الهريمي لحظة محاولته الخروج من مركبته التي تحمل لوحة تسجيل صفراء، وتبيّن أنها "مركبة غير قانونية".

وبحسب التحقيق الأولي لأجهزة الأمن الإسرائيلية، فإن من المرجّح أن الهجوم مستوحى من الهجمات الأخيرة في القدس والأقصى، وتأثّرًا بالأحداث التي جرت خلال عطلة عيد الأضحى.

ووصف ناطق باسم جيش الاحتلال الهجوم بأنه "إرهابي"، وأشار إلى "تحييد" منفّذه، دون أن يقدم أي تفاصيل عن مصيره أو حالته الصحية، فيما تحدّثت مواقع تابعة للمستوطنين عن استشهاده، لكن المصادر الرسمية الفلسطينية لم تؤكد النبأ.

החשד לפיגוע דריסה בגוש עציון | רונן מלכא, עד ראייה במקום, סיפר לכאן חדשות: "ראיתי כלי רכב לבן מגיע והוא העיף אותם. הרכב שלו ממש התהפך. היה שם מישהו עם נשק אזרחי, הדורס התחיל לצאת מהרכב והבחור שהיה שם נטרל אותו"
(צילום: דוברות מד"א) pic.twitter.com/zr1J6Yv2xF

— כאן חדשות (@kann_news) August 16, 2019

החשד לפיגוע דריסה ביישוב אלעזר | מד"א מדווח: שני הולכי רגל נפצעו קשה מפגיעת כלי הרכב בכביש 60 סמוך ליישוב. הנהג הדורס נוטרל
(צילום: עמנואל דוטש, TPS)@carmeldangor pic.twitter.com/JxsvqIZMZ5

— כאן חדשות (@kann_news) August 16, 2019
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