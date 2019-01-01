اصابات- بدء توافد المواطنين للمشاركة بمسيرات العودة شرق قطاع غزة

غزة / سما /

بدأت الجماهير الفلسطينية بالتوافد، عصر اليوم الجمعة، الى مخيمات العودة الخمس شرق قطاع غزة للمشاركة في جمعة الشباب الفلسطيني ضمن فعاليات مسيرات العودة وكسر الحصار.

وأفادت مصادر محلية ببدء توافد المواطنين للمشاركة في جمعة الشباب الفلسطيني شرق قطاع غزة.

وظهر الجمعة، أصيب ثلاثة مواطنين، اليوم الجمعة، برصاص جنود الاحتلال لدى محاولة مجموعة من الشبان التسلل من السياج الأمني شرق مدينة غزة.

وبحسب مصدر طبي، فإن حالة واحدة من بين الجرحى خطيرة، مشيرًا إلى أنهم جميعًا نُقلوا إلى مستشفى الشفاء.

وأطلقت قوات الاحتلال النار تجاه مجموعة من الشبان قرب موقع ملكة شرق غزة، كما أطلقت النار تجاه شبان شرق خانيونس.

ودعت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار الفلسطينيين للمشاركة في جمعة "الشباب الفلسطيني" على أرض مخيمات العودة الخمسة شرقي القطاع.

وكانت الهيئة الغت مسيرات العودة للاسبوع الماضي وقررت أن تقتصر فعاليات المسيرات على أداء صلاة عيد الأضحى المبارك في مخيم ملكة (شرق غزة) ، ومخيم العودة شرق خانيونس يوم الاحد.

وقالت في بيان لها"قررنا واستثناء يوم الجمعة (8/9) من أي فعاليات ، وذلك للتخفيف عن المواطنين وإتاحة الفرصة لتحضيرات العيد المبارك".

في سياق متصل، علق موقع والا العبري على مسيرات العودة اليوم بعد عملية الدهس التي ادت لاصابة اثنين من المستوطنين في غوش عتصيون.

ووفقا للموقع العبري، فان مصادر عسكرية في فرقة غزة تعتقد أن صور منفذ عملية الدهس عند غوش عتصيون ستؤثر على مستوى العنف خلال التظاهرات اليوم على حدود قطاع غزة، الاحتجاجات العنيفة بدأت.