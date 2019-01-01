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البطريرك ثيوفيلوس الثالث يترأس احتفال الذكرى المئوية لتأسيس الجمعية الخيرية الوطنية الارثوذكسية

الجمعة 16 أغسطس 2019 03:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
البطريرك ثيوفيلوس الثالث يترأس احتفال الذكرى المئوية لتأسيس الجمعية الخيرية الوطنية الارثوذكسية


بيت لحم / سما /

ترأس غبطة البطريرك ثيوفيلوس الثالث، بطريرك القدس وسائر اعمال فلسطين والاردن، احتفال الذكرى المئوية لتأسيس الجمعية الخيرية الوطنية الارثوذكسية في مدينة بيت لحم أمس.

وكانت الاحتفالات بهذه الذكرى قد انطلقت بقداس ترأسه غبطته في كنيسة المهد بحضور مئات من ابناء الرعية الارثوذكسية من بيت لحم وبيت جالا وبيت ساحور.

واشاد غبطة البطريرك ثيوفيلوس الثالث بالجمعية الخيرية الوطنية خلال المائة عام الماضية مشيراً الى أصالتها وارثها الممتد في تاريخ مدينة بيت لحم، كما لفت غبطته الى الهيئة الإدارية الحالية برأسة السيد ميشيل فريج ونجاحها في حمل المسؤولية التي أوكلها لهم الآباء والأجداد.

وأكد غبطته على ان استمرارية الجمعية الخيرية الوطنية الارثوذكسية طوال مائة عام هو اكبر دليل على نجاحها، داعياً كافة الطاقات القادرة على العطاء في محافظة بيت لحم مساندة الجمعية لتقديم ما هو خير لاهالي المحافظة. مشدداً على ان بطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية ستبقى داعماً لجميع جهود خدمة المجتمع وسنداً لمؤسسات المجتمع المدني الفاعلة

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