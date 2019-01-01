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إصابتان برصاص الاحتلال المطاطي في كفر قدوم

الجمعة 16 أغسطس 2019 02:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابتان برصاص الاحتلال المطاطي في كفر قدوم


قلقيلية / سما /

قمع جيش الاحتلال مسيرة كفر قدوم الأسبوعية عقب انطلاقها بعد انتهاء صلاة الجمعة في مساجد القرية المغلق مدخلها الرئيس منذ عقدين.

ونصب جنود الاحتلال للمشاركين في المسيرة ما أدى لإصابة متظاهرين، أحدهما متضامن أجنبي أصيب برصاصة مطاطية في الرأس.

وأفادت مصادر محلية، بأن جيش الاحتلال اقتحم القرية ليلًا، وصادر الإطارات المطاطية التي يستخدمها المتظاهرون عادة، أثناء فعاليات المسيرة، وهو ما وثقّة ناشطون بالكاميرات.

ومؤخرًا، اعتقل جنود الاحتلال مراد اشتيوي، منسّق المسيرة الأسبوعية التي دخلت عامها التاسع، وذلك أثناء عودته من السفر، وقبل ذلك استهدف جنود الاحتلال الطفل عبدالرحمن شتيوي، برصاصة في رأسه من نوع دمدم من بندقية قناص، وما يزال يخضع للعلاج في المستشفى بعد أن أجريت له عملية تركيب جمجمة صناعية.

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