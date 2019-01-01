القانوع: الهجمات بالضفة والقدس ردًا على اقتحام الأقصى

غزة / سما /

قال عبد اللطيف القانوع الناطق باسم حركة حماس، اليوم الجمعة، إن حالة الغضب المتصاعدة التي تعتري الفلسطينيين وعمليات الطعن والدهس المتواصلة في القدس المحتلة والضفة الغربية تأتي ردًا على الاقتحام المتكرر للمسجد الأقصى وجرائم الاحتلال المستمرة ومشاريع الهدم والتهويد.

وأضاف في منشور عبر حسابه في فيسبوك "إن استمرار هذا الإرهاب المنظم في مدينة القدس والضفة الغربية سيفجّر المنطقة من جديد في وجه الاحتلال الصهيوني وقطعان مستوطنيه".

وتابع "إن شعبنا الفلسطيني العظيم مستعد للانخراط في أي معركة لحماية الأقصى وإفشال مخططات اقتحامه ومشاريع تقسيمه وتهويده ومواجهة جرائم الاحتلال الصهيوني".