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العمور يحدد موعد مباراته الوداعية

الجمعة 16 أغسطس 2019 02:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
العمور يحدد موعد مباراته الوداعية


غزة / سما /

كشف اللاعب إبراهيم العمور, عن موعد مباراة اعتزاله كرة القدم, بعد مشوار حافل في الملاعب الفلسطينية دام حوالي "20 عاما".

وأكد العمور أن مباراته اعتزاله ستجري الأحد المقبل, بين فريق يضم عددا من أصدقائه اللاعبين ضد نظيره اتحاد الشجاعية على ملعب اليرموك بغزة.

وبدأ اللاعب "37 عاما" مشواره الكروي مع المشتل عام 1998, ثم تنقل بين أندية شباب جباليا, وخدمات الشاطئ, وغزة الرياضي, والأهلي, وشباب رفح.

كما ظهر بأقمصة فرق الصداقة, واتحاد الشجاعية, ونماء, والمجمع الإسلامي, وأخيرا التفاح منذ الموسم قبل الماضي.

يشار إلى أن العمور حقق 4 إنجازات خلال مسيرته الكروية, وهي دوري الممتازة مع شباب رفح, وكأس غزة مع غزة الرياضي, والصعود للممتازة برفقة التفاح, والصعود للأولى مع المجمع الإسلامي.

#إبراهيم العمور

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