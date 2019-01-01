شقيقه : بوجبا قد ينضم لـ ريال مدريد هذا الصيف

وكالات / سما /

صرح ماتياس بوجبا شقيق النجم الفرنسي بول بوجبا لاعب خط وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي بأنه قد ينضم لصفوف ريال مدريد الإسباني هذا الصيف، مشيراً إلى أن حلم بوجبا هو التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا.

وارتبط اسم بول بوجبا بالانتقال للعب في فريق ريال مدريد هذا الصيف، حيث كان يعد هدف الفرنسي زين الدين زيدان مدرب المرينجي الأساسي في الميركاتو الحالي.

وأصبحت صفقة بوجبا صعبة للغاية في وقتنا الحالي، خاصةً بعد انتهاء الميركاتو الصيفي في إنجلترا، وعدم تعاقد الشياطين الحمر مع بديل للنجم الفرنسي.

ولكن بالرغم من كل هذه التعقيدات، إلا أن شقيق بوجبا لا يستبعد انضمام النجم الفرنسي لريال مدريد هذا الصيف.

وتحدث ماتياس بوجبا حسب البرنامج الإسباني الشهير “شيرينجيتو” قائلاً “هل بإمكان ريال مدريد التعاقد مع بوجبا هذا الصيف؟ بالتأكيد، فلورنتينو بيريز بإمكانه فعل ذلك، لا يوجد شيء مستحيل في الحياة”.

وأضاف “لا أستطيع أن أؤكد لك بأن بوجبا باقٍ في اليونايتد، فالجميع يعلم بأنه يرغب في الرحيل، ولكنه لا يشعر بالاستياء من موقفه الحالي، بل ينتظر، ويعمل بكل قوة، وسنرى ما الذي سيحدث فيما بعد”.

وتابع “في كرة القدم أنت لا تعرف ما الذي سوف يحدث، حتى الثاني من شهر سبتمبر القادم، أي شيء قد يحدث”.

وأكمل “حلم بوجبا هو الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا”.