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إصابة مستوطنين بعملية دهس قرب "غوش عتصيون" واطلاق النار على المنفذ

الجمعة 16 أغسطس 2019 02:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابة مستوطنين بعملية دهس قرب "غوش عتصيون" واطلاق النار على المنفذ


القدس المحتلة / سما /

 أصيب مستوطنان، اليوم الجمعة، جرّاء تعرضهما للدهس قرب من مستوطنة "اليعازر" المقامة على أراضي المواطنين في بلدة الخضر جنوبي بيت لحم، وهي واحدة من مستوطنات المجمّع الاستيطاني "غوش عتصيون".

وبحسب قناة 13 العبرية، فإن الإصابات ما بين متوسطة إلى خطيرة، مشيرةً إلى أنه تم إطلاق النار على السائق وإصابته.

وذكرت القناة 13 للتلفزيون الإسرائيلي أن هناك تقارير تتحدث عن اختفاء فتاة بعد عملية الدهس، وتواجدت في المكان قبل الدهس، ويرجح أنها فرت من المكان. وتجري عمليات بحث عنها في هذه الأثناء.

يتبع ..

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