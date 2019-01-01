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سانشيز يتخذ قراراً بشأن مستقبله مع مانشستر يونايتد

الجمعة 16 أغسطس 2019 02:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
سانشيز يتخذ قراراً بشأن مستقبله مع مانشستر يونايتد


وكالات / سما /

اتخذ ألكسيس سانشيز مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي قراراً بشأن مستقبله في الموسم الحالي ، بعد القرار الصادر عن النادي بتجميد مشاركته حتى إشعارٍ آخر.

وقرر المدرب أولي جونار سولشاير إبعاد المهاجم التشيلي عن الفريق الأول بسبب مشكلة تسبب بها مع اللاعب ماسون جرينوود ، حيث دخل في مشادة كلامية قبل أن تتطور إلى مشاجرة بالأيدي.

وذكرت صحيفة “ديلي ميرور” البريطانية أن ألكسيس سانشيز قرر الرحيل عن مانشستر يونايتد والعودة إلى الدوري الإيطالي ، حيث ارتبط اسمه بالعديد من الأندية وأبرزها يوفنتوس وإنتر ميلان.

وعلى الرغم من أن مدرب نادي الشياطين الحمر ادعى مؤخراً بأنه يتوقع بقاء سانشيز في ملعب أولد ترافورد هذا الموسم ، إلا أن اللاعب أعطى الضوء الأخضر للتفاوض مع الأندية الإيطالية.

وفشل اللاعب البالغ من العمر 30 عاماً في الحصول على مكانة بارزة في تشكيلة سولشاير ، ومن المتوقع أن يعاني بتواجد ماركوس راشفورد، أنتوني مارتيال، دانييل جيمس وماسون جرينوود.

وسجل سانشيز 12 هدفاً خلال موسمه الأخير في الدوري الإيطالي مع نادي أودينيزي وما زال يحظى بالاحترام في إيطاليا ، حيث ستبقى نافذة الانتقالات مفتوحة حتى الثاني من سبتمبر / أيلول المقبل.

#أليكسيس سانشيز #مانشستر يونايتد

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