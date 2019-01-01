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راموس ومارسيلو أوفى اللاعبين بعد ميسي في إسبانيا

الجمعة 16 أغسطس 2019 02:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
راموس ومارسيلو أوفى اللاعبين بعد ميسي في إسبانيا


وكالات / سما /

تضم قائمة أكثر اللاعبين وفاءاً وإخلاصاً لأنديتهم في الدوري الإسباني اثنين من اللاعبين من ريال مدريد وهما سيرخيو راموس ومارسيلو، حيث أنهم أكثر اللاعبين استمراراً في الدفاع عن ألوان ناديهم في الليجا لمواسم طويلة.

حيث يعتبر الموسم الجديد 2019 /2020 هو الموسم الخامس عشر الذي يقضيه نجم المرينجي في ملعب السنتياجو برنابيو، بينما يعتبر الموسم رقم 14 للظهير البرازيلي المرموق مارسيلو.

ويتصدر ليونيل ميسي القائمة من حيث كونه أكثر اللاعبين إخلاصاً بوصوله للموسم رقم 16 بقميص نادي برشلونة ويأتي في المركز الثاني سيرخيو راموس وفي المرتبة الثالثة برونو سوريانو لاعب وسط فياريال الخبير.

ثم يأتي بعد هذه الأسماء مارسيلو في المركز الرابع واللاعب أويير سانخورخو من فريق أوساسونا في المركز الخامس حيث يلعب موسمه رقم 13 مع ناديه العائد حديثاً لمنافسات دوري الدرجة الأولى الإسبانية.

ويأتي بعده ثنائي برشلونة جيرار بيكيه وسيرخيو بوسكيتس اللذين سيلعبان موسمهما الثاني عشر مع البلاوجرانا.

#سيرجيو راموس #مارسيلو #ميسي

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