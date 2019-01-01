تحالف ثلاثي ضد يوفنتوس لمنعهم من ضم إيكاردي

وكالات / سما /

أفادت تقارير صحيفة إيطالية أن إنتر، ونابولي، وروما، شكلوا تحالفًا ضد يوفنتوس لمنع السيدة العجوز من التوقيع ماورو إيكاردي.

وفقًا لـصحيفة “كوررييري ديللو سبورت” ، الأندية الثلاثة تقف في صف واحد لإفشال انتقال المهاجم الأرجنتيني إلى يوفنتوس.

ويهدف الثلاثي إلى حرمان السيدة العجوز من التوقيع مع إيكاردي عبر جعله يوقع لنابولي ، بينما يتوجه أركاديوس ميليك إلى روما، وإيدين دجيكو إلى إنتر ميلان.

تحالف يعتمد أيضاً على رغبة إيكاردي وضرورة توقيعه لنادي نابولي الإيطالي.

على الرغم من أن النيرازوري يخطط لإدراج بند يمنع نابولي من بيع إيكاردي إلى بيانكونيري مستقبلاً ، يقال إن اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا يعطي الأولوية للانتقال إلى تورينو.

ورفض مدير نادي يوفنتوس الايطالي فابيو باراتيسي تأكيد أو نفي اهتمام ناديه بإيكاردي يوم أمس.