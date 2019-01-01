إسرائيل تتراجع وتسمح لرشيدة طليب الدخول إلى الضفة لزيارة جدتها

القدس المحتلة / سما /

وافق وزير الداخلية الإسرائيلي أرييه درعي، اليوم الجمعة، على طلب تقدمت به عضو الكونغرس الأميركي رشيدة طليب لزيارة عائلتها في رام الله بعد أن تم رفض قبول زيارتها مع إلهان عمر بشكل سياسي.

وأوضح موقع "يديعوت أحرونوت"، أنه تقرر السماح لطليب بالزيارة بعد أن تقدمت بطلب "إنساني"، لزيارة جدتها البالغة من العمر 90 عاماً.

وتقدمت طليب بالطلب الذي قالت فيه إن هذه ربما الفرصة الأخيرة لها لرؤية جدتها، متعهدةً أن لا تطلق أي تصريحات سياسية خاصةً أن تكون معادية لإسرائيل.

ومنعت إسرائيل أمس، طليب وعمر، من الدخول إليها بحجة مواقفهن الرافضة للاحتلال والداعمة للمقاطعة الدولية.