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الاحتلال يستدعي مواطنا من بلدة العيزرية شرق القدس

الجمعة 16 أغسطس 2019 12:27 م / بتوقيت القدس +2GMT


القدس المحتلة / سما /

استدعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، الفتى شوكت خضر الشيخ (16 عاما) من بلدة العيزرية شرق القدس المحتلة، لمراجعة مخابراتها.

والشيخ هو شقيق الطفل محمد خضر الشيخ (14 عاما) الذي أصيب أمس برصاص الاحتلال الإسرائيلي عند باب السلسلة في البلدة القديمة من القدس.

وأفادت عائلة الشيخ ، بأن سلطات الاحتلال سلمت نجلها شوكت بلاغا لمراجعة مخابراتها، بعد أن أفرجت، فجر اليوم، عن والده خضر الشيخ (50 عاما)، بعد احتجازه الليلة للتحقيق معه.

يشار إلى أن وزارة الصحة كانت أعلنت، مساء أمس، استشهاد مواطن، وإصابة آخر برصاص قوات الاحتلال في البلدة القديمة من القدس المحتلة، بزعم تنفيذهما عملية طعن، عند باب السلسة في البلدة القديمة من القدس.

#القدس #العيزرية

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