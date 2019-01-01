ابرز عناوين الصحف الفلسطينية والاسرائيلية

رام الله / سما /

أبرزت الصحف الإسرائيلية الصادرة، صباح اليوم الجمعة، تصريحات عدد من المسؤولين الأميركيين ومنظمة (أيباك) في واشنطن بضرورة السماح لكل أعضاء الكونغرس الأميركي بدخول إسرائيل، معتبرين منع طليب وعمر من دخول إسرائيل إهانة للديمقراطية.

وفيما يلي أبرز العناوين:

صحيفة هآرتس:

أيباك تدين نتنياهو: كل عضو في الكونغرس الأميركي يجب أن يسمح له بدخول إسرائيل

ايباك: قرار نتنياهو ليس مفاجئ لنا: من المفارقات ان إسرائيل تسمي نفسه الدولة الديموقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط وتتخذ مثل هذا القرار

تحت ضغط ترمب: نتنياهو يقرر عدم السماح لعمر وطليب من دخول إسرائيل

استشهاد فتى في القدس وجرح آخر بعد عملية طعن شرطي في البلدة القديمة من القدس

نتنياهو يطلب من ممثلي الليكود عدم حضور مؤتمر صحفي للقناة الإخبارية 12

استطلاع للرأي: خمسة مقاعد لحزب العمل وجيشر معا وتعادل في عدد المقاعد بين حزب الليكود وقائمة الأزرق والأبيض

صحيفة معاريف:

إسرائيل خططت للسماح لعمر وطليب بدخول إسرائيل لكن تدخل ترمب جعل الأمر مختلفا

استشهاد فتى فلسطيني على يد الشرطة الإسرائيلية في البلدة القديمة من القدس

الأغلبية في الكونغرس الأميركي تأمل أن تعيد إسرائيل النظر في قرارها فيما يتعلق بعمر وطليب

استطلاع القناة الإخبارية 13: تعادل بين حزب الليكود وقائمة الأزرق والأبيض

تساحي هنغبي من الليكود: ربما نشكل حكومة واسعة تشمل جزء من قائمة الأزرق والأبيض

جلعاد اردان يرفض أن يشغل منصب سفير إسرائيل في الأمم المتحدة

صحيفة إسرائيل اليوم:

حظر دخول عضوات الكونغرس الأميركي الى إسرائيل معضلة صعبة وليس من السهل الخروج منها

- زعيم الديموقراطيين في مجلس النواب: قرار إسرائيل سيضر بالعلاقات بين أميركا واسرائيل

تقرير: تم تشغيل أنظمة الدفاع الجوي السوري في منطقة حمص شمال العاصمة دمشق

ايباك: يجب ان تسمح إسرائيل لكل عضو في الكونغرس بزيارتها

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تناولت صحيفتا القدس والأيام، الصادرتان صباح اليوم الجمعة، استشهاد فتى وإصابة آخر بجروح خطيرة، إضافة لإصابة حارس أوقاف برصاص الاحتلال عند باب السلسلة في الجدار الغربي للمسجد الأقصى.

كما ركزت الصحف على قرار حكومة الاحتلال منع دخول النائبتين الديمقراطيتين في الكونغرس الأميركي رشيدة طليب وإلهان عمر، وردود الفعل المختلفة حول القرار.

يذكر أن صحيفتي القدس والأيام عاودتا الصدور صباح اليوم بعد احتجابهما منذ يوم الاثنين الماضي لمناسبة عيد الأضحى المبارك، في حين تعاود صحيفة الحياة الجديدة الصدور صباح يوم غد السبت بعد احتجابها عن الصدور منذ يوم الأحد الماضي.

وإليكم أبرز العناوين:

القدس

-استشهاد فتى وإصابة آخر بجراح خطيرة وحارس أوقاف برصاص الاحتلال عند باب السلسلة

-إسرائيل تقرر منع نائبتين ديمقراطيتين في الكونغرس من دخول الأراضي الفلسطينية

-تل أبيب ترد بازدراء على توسل الحزب الديمقراطي السماح بدخول طليب وعمر

-جونسون يؤكد للرئيس التزام بريطانيا بـ"حل الدولتين"

-مستوطنون يضرمون النار بحقول زراعية في برقة ويقتحمون الموقع الأثري بسبسطية

-ردود فعل مستنكرة لتصريحات الوزير أردان بخصوص وضع الأقصى

-"التنفيذية" تطالب بحماية دولية لشعبنا

-إسرائيل تخصم نحو 13 مليون شيكل من أموال السلطة

-غرينبلات: الإدارة الأميركية ليست معنية بتغيير النظام الفلسطيني

-الكمائن الفاشلة صعدت قمع الاحتلال لمسيرة كفر قدوم

-إجلاء عشرات منازل مستوطنة يتسهار بفعل حريق متعمد

-مسيرات العودة اليوم بعنوان جمعة الشباب الفلسطيني

-أمير قطر وبوتين يبحثان هاتفيا العلاقات الثنائية والتطورات في المنطقة

-القوات السورية تتقدم نحو مدينة خان شيخون في إدلب

الأيام

-شهيد ومصابان أحدهما بحالة حرجة خارج "الأقصى"

-اعتداءات إسرائيلية خطيرة على "الأقصى" خلال أيام العيد

-اتصال بين الرئيس وجونسون

-"تنفيذية المنظمة" تطالب بالحماية الدولية ودعم التصدي لحملة الاحتلال في القدس

-سلسلة اعتداءات استيطانية بحق المواطنين وممتلكاتهم في محافظتي نابلس وسلفيت

-تموز الماضي الأكثر حرا بالعالم منذ بدء قياس درجات الحرارة

-الاحتلال يحتجز مبلغ 12.7 مليون شيكل يعود للسلطة

-إسرائيل تمنع دخول رشيدة طليب وإلهان عمر

-استطلاع: 56 مقعدا لليمين الإسرائيلي و44 مقعدا لمعسكر الوسط و9 مقاعد ل"المشتركة"

-وفاة طفل غرقا ببركة سباحة في أريحا

-نتنياهو: تعويضات مالية ألمانية إضافية للناجين من الهولوكوست

-السودان: ترشيح خبير اقتصادي مرموق لمنصب رئيس الوزراء

-نواب عراقيون يسعون للضغط على الأردن لتسليم ابنة صدام

-سورية: قوات النظام تحاول محاصرة مدينة خان شيخون الاستراتيجية بعد إسقاط طائرة لها