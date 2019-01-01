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شاهد: حزب الله ينشر للمرة الأولى مشاهد عملية استهداف البارجة الإسرائيلية

الجمعة 16 أغسطس 2019 10:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد: حزب الله ينشر للمرة الأولى مشاهد عملية استهداف البارجة الإسرائيلية


القدس المحتلة / سما /

كشفت القوة البحرية في حزب الله عن مشاهد جديدة تعرض للمرة الاولى عن عملية استهداف البارجة العسكرية الصهيونية خلال عدوان تموز 2006 وذلك ضمن برنامج “جند مغرقون” الذي بثته قناة المنار مساء أمس.

و قال الحاج جلال قائد في القوة البحرية لحزب الله، لقناة المنار أنه تم إستهداف بارجة ساعر 5 من محيط منطقة السفارة الكويتية ( الجندولين ) عام 2006 خلال العدوان "الاسرائيلي". وأضاف "كنّا قادرين على استهداف ساعر 5 قبل وصولها إلى المياه الإقليمية اللبنانية".

وحول السبب في تسمية العملية باسم "الطود الأول"، قال الحاج جلال إن "إستهداف ساعر 5 هو بداية إخراج العدو الصهيوني من المياه الإقليمية اللبنانية خلال حرب تموز لذلك أطلقنا عليها هذا الاسم".

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