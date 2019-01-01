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بيلوسي: قرار إسرائيل بشأن عمر وطليب لا يرتقي إلى مستوى كرامتها

الجمعة 16 أغسطس 2019 08:22 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بيلوسي: قرار إسرائيل بشأن عمر وطليب لا يرتقي إلى مستوى كرامتها


واشنطن / وكالات /

استنكرت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، قرار إسرائيل منع اثنتين من أعضاء المجلس من دخول البلاد.

وقالت بيلوسي في بيان لها، إن "منع إسرائيل لعضوي الكونغرس طليب وعمر من دخول البلاد، دليل على الضعف ولا يرتقي إلى كرامة دولة إسرائيل العظيمة".

كما انتقدت بيلوسي تصريحات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بشأن النائبتين، معتبرة إياها "دليلا على الجهل وعدم الاحترام ولا ترتقي إلى كرامة مكتب الرئيس".

وأعربت بيلوسي عن أسفها للقرار الإسرائيلي، مضيفة أنها تأمل بأن تتراجع إسرائيل عنه.

وكانت إسرائيل قد منعت العضوين في مجلس النواب الأمريكي، رشيدة طليب وإلهان عمر، المعروفتين بمواقفهما المؤيدة للفلسطينيين، من دخول أراضي البلاد، معتبرة أن زيارتهما تهدف إلى المساس بإسرائيل وتعزيز مقاطعتها.

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