طليب تنشر صورة جدتها بفلسطين وتعلق على قرار نتنياهو منع زيارتها "شاهد

رام الله / سما /

نشرت عضو البرلمان الأمريكي (الكونغرس) من أصل فلسطيني، رشيدة طليب، على موقع "توتير" صورة لجدتها، المقيمة في الضفة الغربية المحتلة، بعد إعلان حكومة الاحتلال الإسرائيلي عدم السماح لها وللنائبة إلهان عمر بدخول "إسرائيل".



وكتبت طليب معلقة على صورة جدتها: "قرار إسرائيل منع حفيدتها، وهي عضو كونغرس أمريكي، يعدّ علامة ضعف وخوف من كشف الحقيقة بشأن ما يحدث للفلسطينيين".



وأدان ديمقراطيون في الولايات المتحدة وفلسطينيون قرار إسرائيل بشدة.

واختارت إسرائيل في بادئ الأمر السماح بالزيارة. لكن نتنياهو أجرى مشاورات، أمس الأربعاء، مع أعضاء الحكومة ومستشارين لمراجعة القرار. وقال مصدر شارك في المشاورات إن إسرائيل تراجعت بسبب ضغط ترامب.



وقال المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه: "في نقاش أجري قبل أسبوعين، كان جميع المسؤولين يؤيدون السماح لهما بالزيارة، لكن بعد ضغط ترامب تراجعوا عن القرار".



وأبدت طليب وعمر دعمهما لحركة (المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات) المؤيدة للفلسطينيين.



وانتقد ترامب خلال الشهور الماضية طليب وعمر ونائبتين أخريين من الأقليات بالكونجرس، واتهمهن بمعاداة إسرائيل، فيما ينظر إليه على نطاق واسع على أنه محاولة لكسب أصوات الجمهوريين في انتخابات 2020 الرئاسية.