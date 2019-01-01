الرئيس عباس يهنئ خادم الحرمين بنجاح موسم الحج

رام الله / سما /

هنأ رئيس دولة فلسطين محمود عباس، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بالنجاح الكبير لموسم الحج لهذا العام 1440 هجري.

وتقدم الرئيس من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بأحر التهاني القلبية بنجاح موسم الحج، وتمنى للمملكة العربية السعودية مزيدا من التقدم والازدهار.

وأعرب الرئيس عن تقديره الكبير للجهود القيمة والمخلصة والمتواصلة التي تبذلها المملكة العربية السعودية لخدمة ضيوف الرحمن، وحرصها على تذليل كل الصعوبات أمامهم وتوسعة المسجد الحرام وإنشاء مراكز جديدة لخدمة الحجيج، وتوفير سبل الراحة والعناية الصحية الفائقة لهم.

وثمن الرئيس، مكرمة خادم الحرمين واستضافته أسر الشهداء، وتعليماته لكافة السلطات المختصة في المملكة الشقيقة بتذليل كافة الصعوبات لضمان سفرهم وأدائهم مناسك الحج بكل طمأنينة وأمان.