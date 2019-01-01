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غزة: استعدادات للمشاركة في جمعة "الشباب الفلسطيني" على طول الحدود

الجمعة 16 أغسطس 2019 07:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: استعدادات للمشاركة في جمعة "الشباب الفلسطيني" على طول الحدود


غزة / سما /

يستعد المواطنون في قطاع غزة للمشاركة في جمعة جديدة من مسيرات العودة وكسر الحصار على الحدود الشرقية.

ودعت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار الفلسطينيين للمشاركة في جمعة "الشباب الفلسطيني" على أرض مخيمات العودة الخمسة شرقي القطاع.

وكانت الهيئة الغت مسيرات العودة للاسبوع الماضي وقررت أن تقتصر فعاليات المسيرات على أداء صلاة عيد الأضحى المبارك في مخيم ملكة (شرق غزة) ، ومخيم العودة شرق خانيونس يوم الاحد.

وقالت في بيان لها"قررنا واستثناء يوم الجمعة (8/9) من أي فعاليات ، وذلك للتخفيف عن المواطنين وإتاحة الفرصة لتحضيرات العيد المبارك".

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