عشراوي: قرار إسرائيل منع زيارة نائبتين في الكونغرس الأميركي "عمل مشين"

رام الله / سما /

قالت حنان عشراوي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، اليوم الخميس، إن قرار إسرائيل بمنع نائبتين في الكونغرس الأميركي تؤيدان مقاطعة إسرائيل من زيارة الأراضي الفلسطينية "عمل مشين وعدائي".

وأضافت عشراوي في بيان أن "القرار الإسرائيلي بمنع النائبتين في الكونغرس رشيدة طليب وإلهان عمر من زيارة فلسطين هو عمل شائن وعدائي ضد الشعب الأميركي ومن يمثله".

وجاء ذلك بعد ان أعلنت نائبة وزير الخارجية الإسرائيلي تسيبي حتوفيلي الخميس، منع بلادها عضوات الكونغرس الأميركي من الحزب الديمقراطي المُعارض، رشيدة طليب وإلهان عُمر من دخول أراضيها. ووردت تصريحات حتوفيلي التي تنتمي إلى حزب "الليكود" الإسرائيلي الحاكم، في حديث إذاعي.

وفي وقت سابق من الخميس، اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنّ إسرائيل ستظهر "ضعفاً شديداً" في حال سماحها بدخول نائبتين أميركيتين مسلمتين ومؤيدتين للفلسطينيين، تعتزمان زيارة الأراضي الفلسطينية.

وقال الرئيس الأميركي عبر موقع تويتر إنّ رشيدة طليب النائبة الأميركية من أصل فلسطيني، وزميلتها الهان عمر "تكرهان إسرائيل وكل اليهود، وليس بالإمكان قول شيء أو فعل شيء لتغيير رأيهما". وأعلن مسؤول أميركي في وقت سابق أنّ إسرائيل تنوي منع زيارة النائبتين لتعبيرهما عن دعمهما لحركة مقاطعة إسرائيل.

ورأى وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس الخميس أنه "يجب منع دخول أعضاء الكونغرس الديمقراطيات إلى إسرائيل، وأضاف "أن الدولة التي تحترم نفسها، لا تسمح للذين يناضلون ضد وجودها بدخول حدودها، ومواصلة التحريض عليها".