نتنياهو يوضح أسباب منع النائبتين في الكونغرس الأمريكي من دخول إسرائيل

القدس المحتلة / سما /

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن الهدف من وراء منع العضوين الديمقراطيتين في الكونغرس الأمريكي من دخول إسرائيل، هو منعهما من إلحاق أضرار بالبلاد.

وقال نتنياهو في بيان له، يوم الخميس، إنه "لا توجد أي دولة في العالم تحترم الولايات المتحدة والكونغرس الأمريكي أكثر من إسرائيل".

وأشار نتنياهو إلى أن "نائبتي الكونغرس طليب وعمر ناشطتان كبيرتان في مجال سن القوانين التي من شأنها مقاطعة إسرائيل في الكونغرس الأمريكي. وتلقينا جدول أعمال زيارتهما قبل عدة أيام، واتضح منه أنهما تخططان للقيام بزيارة تهدف فقط إلى تعزيز مقاطعة إسرائيل ورفض شرعيتها".

وأضاف: "وهكذا على سبيل المثال، وصفت النائبتان مكان الزيارة بأنه (فلسطين) وليس إسرائيل، وعلى نقيض جميع نواب الكونغرس الديمقراطيين والجمهوريين لغاية اليوم، فقد امتنعتا عن طلب أي لقاء مع مسؤول إسرائيلي في الحكومة أو في المعارضة على حد سواء".

وذكر أن رشيدة طليب، العضو في مجلس النواب الأمريكي من أصل فلسطيني، لو قدمت طلبا لزيارة أهاليها في الضفة الغربية على أساس إنساني، فإن إسرائيل كانت ستدرس طلبها شرط أن تعد طليب بعدم الترويج لمقاطعة إسرائيل.

وجاء ذلك تعليقا على قرار السلطات الإسرائيلية منع العضوين في مجلس النواب الأمريكي، رشيدة طليب وإلهان عمر، المعروفتين بمواقفهما المؤيدة للفلسطينيين، من دخول أراضي إسرائيل.