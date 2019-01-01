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"حماس": تصريحات أردان تمثل استخفافًا واستهتاراً بمشاعر العرب والمسلمين

الخميس 15 أغسطس 2019 09:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
"حماس": تصريحات أردان تمثل استخفافًا واستهتاراً بمشاعر العرب والمسلمين


غزة / سما /

 اعتبرت حركة حماس، مساء الخميس، تصريحات وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد أردان حول تغيير الوضع الحالي في الأقصى بأنها تمثل قمة "الاستخفاف بالمنظمة العربية الرسمية والشعبية، والاستهتار بمشاعر كل العرب والمسلمين وأحرار العالم".

وقال حازم قاسم، الناطق باسم الحركة في تصريح صحفي له، إن هذه التصريحات تأتي ضمن سعار الخطاب اليميني المتطرف، ويستهدف مدينة القدس المحتلة باعتبارها رمز القضية الفلسطينية، وواحدة من ثوابتها الأساسية.

وأضاف: "شعبنا الفلسطيني بنضاله وقتاله المستمر سيعمل بالفعل على تغيير الوضع الراهن في القدس، عبر طرد الاحتلال وانتزاع حرية المدينة المقدسة، والحفاظ على هويتها العربية الفلسطينية".

وتابع: "واقع مدينة القدس ومستقلبها سيفرضه شعبنا بمقاومته، وحدود المدينة سترسمها دماء الشهداء، الذين كان آخرهم اليوم، حيث سال دمهم الطاهر على تراب القدس الشريف".

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