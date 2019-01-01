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اتصال هاتفي بين الرئيس ورئيس الوزراء البريطاني.. اليك تفاصيله..

الخميس 15 أغسطس 2019 08:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
اتصال هاتفي بين الرئيس ورئيس الوزراء البريطاني.. اليك تفاصيله..


رام الله / سما /

 جرى اتصال هاتفي بين رئيس دولة فلسطين محمود عباس، ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، مساء اليوم الخميس.

وشكر رئيس الوزراء البريطاني، الرئيس، على رسالة التهنئة التي تلقاها بمناسبة توليه رئاسة الوزراء، معرباً عن تقديره للصداقة مع الرئيس، والعلاقة المميزة بين البلدين.

وأكد جونسون التزام بريطانيا برؤية حل الدولتين، وإدانتها لسياسة هدم البيوت باعتبارها مخالفة للقانون الدولي.

بدوره ثمن الرئيس، مواقف رئيس الوزراء البريطاني وخاصة دعم رؤية حل الدولتين، مبدياً استعداد دولة فلسطين للمضي قدماً في تحقيق السلام وفق الشرعية الدولية.

وأشاد الرئيس، بالدعم الذي تقدمه بريطانيا لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".

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