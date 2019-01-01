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الأوقاف تستنكر افراغ المسجد الأقصى من المصلين

الخميس 15 أغسطس 2019 08:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأوقاف تستنكر افراغ المسجد الأقصى من المصلين


القدس المحتلة / سما /

استنكرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بإغلاق المسجد الأقصى المبارك و إفراغه من المصلين والمرابطين مساء اليوم الخميس، "في خطوة استفزازية جديدة تضاف إلى الخطوات السابقة، والتي تأتي ضمن محاولات تثبيت التقسيم الزماني والمكاني داخل المسجد كمقدمة للاستيلاء عليه".

و دعت الوزارة في بيان لها، "المجتمع الدولي بإيقاف هذه الهجمة المسعورة، والتي تدفع بالمنطقة جميعها إلى حالة من التوتر الديني الذي سيؤدي إلى جرنا لحرب دينية".

و أوضحت أن "تصريح مسؤولي الاحتلال الداعية لنقض وتجاوز ما هو متعارف عليه في المسجد الأقصى، من كونه وقفا إسلاميا خالصا فيما يعرف بنظام "الاستاتيكو"، ليس بعيداَ عن الخطوات الاستفزازية المتحدية لمشاعر المسلمين في العالم أجمع، بل وتكمن خطورته في تجاوز الانتهاكات الفردية في المسجد إلى سلب كامل للسيادة الفلسطينية عليه وعلى مدينة القدس عاصمة دولتنا المستقلة".

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