بالصور.. الاحتلال يكشف تفاصيل عملية الطعن بالقدس

القدس المحتلة / سما /

كشفت المتحدثة باسم شرطة الاحتلال في القدس، مساء اليوم الخميس، تفاصيل عملية الطعن في مدينة القدس المحتلة الذي ادت الى اصابة جندي اسرائيلي واستشهاد المنفذ واصابة الاخر بجراح خطيرة.

وقال المتحدث باسم شرطة الاحتلال، إنه في حوالي الساعة 6:00 مساءً، وقع هجوم طعن عند مدخل باب السلسلة قام به فلسطينيان مسلحان بالسكاكين وبدأا في طعن أحد ضباط الشرطة الذي أصيب بجروح طفيفة-متوسطة تم نقله لتلقي الرعاية الطبية.

وأضافت: عناصر الشرطة الذين كانوا في المكان ردوا على الفور وأطلقوا النار على المهاجمين وقاموا بتحييدهم ومنع المزيد من الإصابات.

وتابعت: خلال الحدث أصيب شخص آخر في ساقه كان بالقرب من مكان الحادث وتم تحويله لتلقي العلاج.

وأوضحت انه في هذا الوقت قائد منطقة القدس "دورون يديد" يجري تقييما للوضع.